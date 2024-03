La película Killers of the flower moon, del cineasta Martin Scorsese, se convirtió en la gran perdedora de la entrega número 96 del Óscar, al no ganar ni una de las 10 categorías en las que estaba nominada.

Desde su estreno, el filme protagonizado por Lily Gladstone y Leonardo DiCaprio fue uno de los favoritos en la carrera rumbo al Óscar. Incluso, Gladstone logró llevarse un Globo de Oro y el premio SAG como mejor actriz, lo que la ponía como una fuerte competidora. Pero el sueño llegó a su fin la pasada noche del 10 de marzo, cuando las estatuillas se iban entregando, y ni el elenco ni el equipo eran mencionados.

La cinta competía en tres de las cuatro categorías más grandes: mejor película, mejor director y mejor actriz, pero los trofeos se los arrebató Oppenheimer, Christopher Nolan y Emma Stone respectivamente. También aspiraba a ganar mejor actor de reparto (Robert De Niro), fotografía, montaje, diseño de vestuario, diseño de producción, banda sonora y canción original por “Wahzhazhe (A song for my people)” de Scott George.

Esta no es la primera vez que una cinta de Martin Scorsese no obtiene ningún premio. Lo mismo pasó en el año 2019 con The Irishman (El Irlandés), que de igual manera tenía 10 nominaciones. Tanto en The Irishman como en Killer of the flower moon trabajó el mexicano Rodrigo Prieto, quien en las dos ocasiones compitió por mejor fotografía, sin llevarse a casa el galardón.

En contraste, Oppenheimer fue la gran triunfadora al llevarse siete premios de las 13 nominaciones, incluyendo a mejor película, mejor actor y mejor director, entre otros.