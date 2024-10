Kim Kardashian disfruta su soltería

El pasado 1 de septiembre, la socialité sorprendió al llevar a sus hijos a Valdebebas, la ciudad deportiva donde entrena el Real Madrid y, luego de tomarse la foto con los jugadores, se mostró muy animada apoyando a los madrileños durante un partido.

Desde entonces, se desató una serie de rumores sobre la relación de la modelo con Jude Bellingham, el delantero inglés más cotizado del Real. Ante las habladurías, Kim se sinceró en una entrevista con Jimmy Fallon, donde aceptó que sus hijos sí quieren un padrastro deportista.

“Es muy divertido porque mis hijos tratan de convencerme diciéndome ‘ya estamos preparados’, ¡pero yo no! Ellos son muy particulares. Llegan a casa y hacen listas (con prospectos de galanes). Uno quiere a toda costa que yo salga con algún jugador de baloncesto o de futbol. Y yo les digo ‘si ustedes supieran’”, confesó.

Sin embargo, la morena fue clara y sentenció que por lo pronto disfruta su soltería. “Pero es un no, no, no. Mis hijos quieren ser ‘streamers’, pero yo les digo ‘chicos, no es lo que yo quiero en estos momentos’”, recalcó, rompiéndole el corazón a los seguidores de los “merengues” y, por supuesto, a sus propios hijos.

Parece que Kim ya tuvo suficiente tras su última relación con un atleta de alto perfil: Odell Beckham Jr., receptor de los Delfines de Miami.