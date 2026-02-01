Kim Kardashian saca la casta

A semanas de que Sydney Sweeney presentara Syrn, su nueva marca de lencería, Kim Kardashian reapareció luciendo lencería de encaje en una sesión con los más recientes diseños de Skims, su firma, lo que provocó comparaciones entre ambas propuestas.

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria mostró conjuntos de encaje en color negro que recuerdan el estilo sensual y minimalista con el que Sweeney debutó en el mercado. El look incluyó un bikini de encaje acompañado por una bata de satín.

En las imágenes, Kim dejó ver su cintura marcada, piernas y brazos tonificados, con maquillaje cargado y el cabello lacio y suelto, reforzando una estética sobria y sugerente.

Los nuevos modelos de Skims llegan en la antesala del Día de San Valentín, que se celebra el próximo 14 de febrero. El mercado de la lencería se ha vuelto terreno fértil para celebridades. A la lista de emprendedoras se suman nombres como Rihanna, Emily Ratajkowski y ahora Sydney, cuya incursión ha generado conversación por el parecido visual con otras marcas.

En el caso de Kim, Skims se ha consolidado como un negocio multimillonario, valuado en aproximadamente 5 mil millones de dólares.