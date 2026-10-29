Kim no renuncia a su sueño

Ni la tormenta ni los fuertes rayos que azotaron la Ciudad de México impidieron que Kim Kardashian llegara a la presentación de la segunda temporada de Todo vale.

La lluvia sí les dio un susto a ella y a sus compañeras Sarah Paulson, Naomi Watts y Niecy Nash. Un fuerte trueno las hizo gritar, pero la sorpresa pronto se convirtió en risas. “¡Mexico City!”, exclamaron entre carcajadas, mientras se abrazaban y miraban hacia el cielo.

Persistente

Ya frente a la prensa, Kim habló de otra meta que no piensa abandonar, convertirse en abogada. Al preguntarle si todavía busca conseguirlo, respondió con determinación: “Siempre lucharé por conseguirlo. Si tengo una meta y quiero algo, nunca voy a rendirme”. Sarah Paulson, quien estaba a su lado, se apresuró a respaldarla: “Y lo va a conseguir, ya verán”.

La presentación tuvo varios tropiezos, primero fue retrasada por el clima, luego tuvo que cambiarse toda la logística; sin embargo, el elenco logró que el aguacero quedara en segundo lugar y hasta hicieron bromas y lanzaron besos a los fotógrafos.

¿De qué trata Todo vale?

La serie creada por Ryan Murphy sigue a un grupo de abogadas especializadas en divorcios que abandona un despacho dominado por hombres para fundar su propio bufete.

Kardashian interpreta a Allura Grant, una de las socias de la firma Grant, Ronson & Greene. En la historia, las protagonistas deben enfrentar separaciones complicadas, secretos y conflictos que ponen a prueba tanto sus relaciones profesionales como sus vínculos personales.

En la segunda temporada, las alianzas comienzan a cambiar y una revelación amenaza el futuro del despacho, mientras las abogadas intentan mantener a flote el negocio que construyeron juntas. Además de Kardashian y Paulson, el elenco incluye a Naomi Watts, Niecy Nash-Betts y Glenn Close, entre otros actores.