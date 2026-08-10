Kim quiere opacar a Taylor

Aunque todavía no hay anillo ni fecha de boda, Kim Kardashian ya estaría imaginando un enlace capaz de eclipsar el de su eterna rival Taylor Swift, al menos eso asegura un reporte publicado por Radar Online.

De acuerdo con una fuente citada por ese medio, la empresaria estaría ilusionada con celebrar una ceremonia espectacular junto al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, con quien vive un romance y quien no deja de presumirla en sus redes sociales.

“Cuando Kim y Lewis se casen, no hay razón para que no puedan organizar una boda igual de grande y llena de celebridades que la de Taylor”, aseguró el informante.

La misma fuente afirmó que la socialité estaría convencida de que entre ambos podrían reunir una lista de más de mil invitados. “Entre Kim y Lewis conocen prácticamente a todas las personas importantes. Ella tendría la satisfacción de superar a Taylor”, añadió.

Kim sabe de bodas lujosas. En 2014 echó la casa por la ventana para su enlace con Kanye West en una fastuosa celebración que incluyó una cena previa en el Palacio de Versalles y una ceremonia en un histórico fuerte del siglo XVI en Italia.