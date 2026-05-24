Kim Soo-hyun es inocente de cargos

Las acusaciones contra el actor surcoreano Kim Soo-hyun, reconocido por k-dramas como La reina de las lágrimas y Está bien no estar bien, dieron un giro tras nuevas actualizaciones emitidas por las autoridades de Corea del Sur.

Medios locales reportaron que los señalamientos de que el intérprete mantuvo una relación sentimental con la fallecida actriz Kim Sae-ron cuando ella era menor de edad son falsos y basados parcialmente en material creado con inteligencia artificial, de acuerdo con una solicitud de orden de arresto consultada por el diario JoongAng Ilbo.

Hallazgos

La investigación fue realizada por la comisaría de policía de Gangnam, en Seúl, contra el “youtuber” Kim Se-eui, quien difundió los rumores del vínculo hace un año.

Según las autoridades, capturas de pantalla de Kakaotalk, una aplicación de mensajería, y un archivo de audio, presentados como supuestas pruebas por el comunicador, fueron manipulados para hacer parecer que Kim Soo-hyun participaba en las conversaciones. Además, indicaron que el audio habría sido alterado con la IA. “El sospechoso distribuyó información falsa con la intención de difamar a Kim Soo-hyun, pese a saber que nunca mantuvo una relación sentimental con la fallecida cuando ella era menor de edad”, señalaron las autoridades, quienes también sostienen que el acusado actuó con fines económicos.

Asimismo, lo señalaron por presuntas violaciones a la Ley de Casos Especiales Relacionados con Delitos de Violencia Sexual y difamación. El creador de contenido rechazó la orden judicial y aseguró durante una transmisión en vivo que se trata de un intento por frenar su labor periodística.

La audiencia de revisión de la orden está programada para el próximo martes en el Tribunal del Distrito Central de Seúl. En 2025, el youtuber Kim Se-eui obtuvo, a través de un familiar de Kim Sae-ron, once capturas de pantalla de conversaciones sostenidas en 2016 con una persona no identificada. Posteriormente, siete de esas imágenes habrían sido editadas para sustituir el nombre del interlocutor por el de Kim Soo-hyun y simular una conversación entre ambos.

A raíz de los señalamientos públicos, el actor enfrentó afectaciones en su carrera y problemas económicos. Además, mostró señales de inestabilidad emocional, por lo que tuvo que acudir a terapia psicológica. En múltiples ocasiones negó haber mantenido una relación inapropiada con la actriz, aunque reconoció que sí tuvieron un vínculo romántico cuando ella ya era mayor de edad.