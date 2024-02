Kimberly Dos Ramos no mezcla el amor

La actriz venezolana Kimberly Dos Ramos tiene una ley que no puede traspasar a la hora de actuar: no involucrar sus sentimientos. Por lo tanto, tiene prohibido enamorarse de quien sea su pareja sentimental en la ficción. “Siempre he manejado mucho el respeto. En todo momento he puesto como ley que esas cosas no pasen, no mezclarlo a la vida real”, comenta en entrevista.

Aun así, confiesa que sí ha sentido miedo de que llegue a suceder ahora que junto a Emmanuel Palomares serán la pareja protagonista de la telenovela Vivir de amor: “Tenemos una química muy linda, me da miedo que sucediera, pero no creo, la verdad”, asegura Kimberly.

Lo que sí promete es que el público quedará atrapado por el melodrama producido por Salvador Mejía, que iniciará transmisiones este lunes a las 16:30 horas por Las Estrellas, tanto por su elenco como por las locaciones que se verán en pantalla, por ejemplo, al haber filmado en manantiales.

Tras un mes de grabaciones detalla que el trabajo no ha sido fácil debido a los cambios de clima. “Hemos tenido muchas escenas bajo la lluvia con poca ropa, en donde el frío está cañón, de menos dos grados, pero tenemos que hacer que el público no lo sienta, que no temblemos, que salga el diálogo, que se vea real, que se vea que los personajes están enamorados”, comparte Kimberly.

Acostumbrada a interpretar villanas, ahora da un giro en su carrera dando vida a Angelli del Olmo Sandoval, una mujer que vive feliz y rodeada de lujos hasta que su hermana aparece y decide vengarse, pues ella tuvo una vida humilde.

Se trata de un personaje que Dos Ramos describe como una mujer cautivadora, optimista y resiliente, que se levanta cuando llega a caer. “Tiene muchas características positivas, pero no es la típica buena, es una mujer con fuerza, con fundamento y argumento a la hora de reclamar en alguna situación; enamorada de su familia, de José Emilio (Emmanuel Palomares), que es su novio, próximamente esposo”, adelanta.

En Vivir de amor Dos Ramos y Palomares compartirán pantalla con Gala Montes, quien será la antagonista. Además, en el reparto están Juan Diego Covarrubias, Gaby Spanic, Eugenia Cauduro, René Strickler, Eric del Castillo, Josh Gutiérrez, Marilú Bermúdez e Isabel Madow, entre otros.