Kimberly Flores busca pelea

Kimberly Flores, influencer y esposa de Edwin Luna, cantante de La Trakalosa de Monterrey, ya está lista para “romperse la cara” en el Ring Royale, y ya tiene en la mira a quién lanzar el reto: las exparejas de su marido y, sobre todo, a Alicia Machado.

En una charla que tuvo con el programa hispano de noticias de espectáculos La Mesa Caliente, Flores contó que lleva tiempo entregada a la disciplina del box. “El problema es que no hay quien quiera pelear conmigo. No es que me crea la que yo voy a dar”, comentó.

Las conductoras le señalaron que no se la imaginan recibiendo puñetazos en su “carita preciosa”, pero ella explicó que creció entre hermanos. “Lo mío no es tanto por el show... yo creo que toda esa gente que se pone a tirarme, como las ex de mi marido, para hablar son buenas, pero también deberían hacerlo para el ring”.

Y en una pregunta con toda jiribilla, le indicaron si habría alguien de La casa de los famosos con quien intercambiar trancazos. “Imagínate darle a Alicia Machado”, dijo la modelo, quien estuvo involucrada en un escándalo de supuesta infidelidad por un amorío con Roberto Romano, motivo por el que tuvo conflictos con la exMiss Universo.