Kimberly sorprende a fans con foto

Kimberly Irene, originaria de León, Guanajuato y conocida popularmente como “La Más Preciosa”, sorprendió a su comunidad digital al publicar una fotografía junto a Sam Smith después de su participación en el evento Downey Pride 2025, celebrado en Estados Unidos.

Según las publicaciones de la propia Kimberly, el encuentro tuvo lugar en una reunión privada posterior al Downey Pride 2025, un festival que celebra la diversidad, la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTQ+.

En la misma reunión también estuvo presente Lushious Massacr, drag queen estadounidense reconocida por su activismo, su participación en la serie de HBO We’re here —proyecto con el que obtuvo un premio Emmy— y por su programa en Youtube Dragvestigations.

Salto a la fama

Desde su salto a la fama en 2015, Kimberly ha aprovechado su carisma y autenticidad para conectar con un público diverso. Su historia comenzó con “Las Perdidas”, un grupo de amigas que se volvió viral por un video en el que relataban, entre risas, cómo se extraviaron en un cerro. Ese momento espontáneo marcó el inicio de una trayectoria que hoy la coloca en el radar de artistas internacionales.

Una voz visible para la comunidad LGBTQ+

Además de su faceta como creadora de contenido, Kimberly se ha convertido en un rostro visible de la comunidad LGBTQ+ en México. Su participación en marchas, festivales y eventos de inclusión refuerza un mensaje de respeto y aceptación que llega a miles de personas.