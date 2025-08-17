Andrea Kimi Antonelli nació el 25 de agosto de 2006. Actualmente, se desempeña en la Fórmula 1 como piloto de Mercedes, después de que Lewis Hamilton dejara a esta escudería para la temporada 2025, que arrancó con muchos cambios, y se sumara a Ferrari, después de diez años de competir en los asientos de sus monoplaza.

Su padre también fue piloto de carreras, y actualmente es el propietario del equipo AKM Motorsport, el cual compite en el Campeonato de Italia de Fórmula 4 . De hecho, el segundo nombre de Antonelli fue puesto en honor al expiloto de Fórmula 1 y campeón del mundo del 2007 Kimi Räikkönen, admirado por su familia.

Su relación con el automovilismo se remonta a cuando tenía siete años de edad, pues en 2015 se subió a los karts y compitió en la gran final de la EasyKart International con éxito. En esa carrera con 50 jóvenes talentos, Antonelli se abrió camino hacia la victoria, y un año más tarde, se aventuró en su primera participación en las WSK, en la categoría de 60 Mini, en donde se quedó con el sexto puesto en la final.

Logros en las pistas

En 2019, Antonelli se integró al Equipo Júnior de Mercedes, y en 2021, tres semanas después de cumplir 15 años, hizo su debut en monoplaza en la quinta ronda del Campeonato de Italia de Fórmula 4, conduciendo para Prema en el Red Bull Ring.

En aquella ocasión, obtuvo el segundo lugar en la primera carrera después de una dura batalla con el líder del campeonato, Oliver Bearman (uno de los pilotos más guapos de la F1, según la inteligencia artificial), junto con quien Antonelli debutó en Fórmula 2 en 2024, saltando directamente desde la Freca y consiguió su primera victoria y podio en Silverstone.

En 2025 se convirtió en piloto titular de la escudería Mercedes en Fórmula 1, tras ser piloto reserva en 2024, convirtiéndose así en el primer italiano en la Fórmula 1 desde que Antonio Giovinazzi corrió a tiempo completo en la temporada 2021.

Antes, probó suerte con el monoplaza de la máxima categoría cuando en abril de 2024, en unas pruebas privadas en Red Bull Ring, estuvo al mando del Mercedes-AMG F1 W12 E Performance por primera vez. Dos semanas después, completó 500 kilómetros a bordo del W13 en Imola y en la semana del Gran Premio de Italia de 2024, Toto Wolff, director de Mercedes, confirmó la presencia de Kimi en la primera sesión de entrenamientos a bordo del W15 en el Autódromo Nazionale di Monza. Posterior a eso, participó en una nueva sesión de entrenamientos en México y ahora ya se corona como miembro oficial de Mercedes, un ascenso que el mismo Lewis Hamilton aprobó.

Kimi Antonelli ha sido cinco veces campeón de Europa en karting: campeonatos de Fórmula 4 Italiana, ADAC y de los Motorsport Games de la FIA en 2022. También, fue campeón de la Fórmula Regional de Medio Oriente y de Europa en 2023, y en 2024 resultó sexto como debutante en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA con Prema Racing, logrando dos victorias y tres podios.