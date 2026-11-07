Kinky estrena disco Cruzando

La banda regia Kinky está de fiesta por sus 25 años de carrera, con disco nuevo, una serie de presentaciones por delante y una nominación a los Latin Grammy.

A decir del quinteto, lo que los ha mantenido juntos es precisamente no madurar, sino seguir haciendo las cosas desde la corazonada, la experimentación y el buen humor. “Kinky siempre ha sido un experimento, no hay fórmula, la maduración no es algo que se nos dé, más bien lo nuestro es la irreverencia, un dejo de inocencia, y la espontaneidad e improvisación en cada uno de nuestros discos”, comentó Ulises Lozano, integrante de la agrupación.

Sencillo

Kinky lanza Cruzando, su décimo disco en 25 años de carrera, con canciones como “Armándola de pedo”, nominada a mejor interpretación de música electrónica en los Latin Grammy. “Siempre es padre ser reconocido por una institución como el Grammy, que es la más grande en la música, es un orgullo representar a nuestro país”, dijo Gil Cerezo en conferencia de prensa.

Sus festejos por un cuarto de siglo apenas comienzan para la banda Kinky. Se espera una larga gira para 2027.