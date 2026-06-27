Klitbo abre la puerta a la maternidad

Desde una playa en Baja California y con el atardecer de fondo, Cynthia Klitbo compartió una reflexión sobre la maternidad junto a su pareja.

La actriz de telenovelas se dio una escapada romántica en los últimos días con el cineasta Luis Rodríguez, quien es casi dos décadas menor que ella, y ha compartido algunos momentos de su estancia en redes sociales. En uno de esos contenidos, incluso dejó ver que recientemente tuvieron una conversación sobre la posibilidad de convertirse en padres.

“Imagínense, yo 59 y el flaco 30, pero aparte yo estoy viviendo cosas que me ha costado un montón mi maternidad, y podríamos rentar un vientre y tener un bebé”, se escucha decir a la actriz en una historia de Instagram, donde únicamente se aprecia el mar y la puesta de sol.

La famosa también expresó que se quedó con ganas de tener otro hijo, pues ya es madre de Elisa Fernanda Lira, fruto de su relación con el coordinador artístico Rubén Lira, quien actualmente sigue sus pasos en la actuación.

Klitbo, fiel a su estilo honesto, también defendió a su novio de las críticas, luego de que la relación se hiciera pública y comenzaran los comentarios por la diferencia de edad. “Es un hombre bien fregón. Estoy muy enamorada de él, pero qué hace una mujer de mi edad… puedes tener un in vitro, pero también estoy en una etapa y sí le quisiera dar un hijo a mi chavo”, dijo. Y concluyó cuestionando a sus seguidores: “¿Qué hago?”.

Hasta ahora, la actriz ha dejado ver que contempla la posibilidad de recurrir a tratamientos de reproducción asistida.