Cynthia Klitbo no tiene miedo al qué dirán, mucho menos cuando se trata de defenderse de las críticas y acusaciones con respecto a su supuesto abuso del alcohol.

“Han dicho que soy alcohólica hace miles de años, que me agarraron en el torito, y otra borrachera que me puse cuando mi hija estaba chiquita, pero ahora estoy sobria”, comentó la famosa.

Además, inquirió que de tener una fascinación por las bebidas alcohólicas no le sería posible cumplir con la ocupada agenda que tiene, mucho menos dentro de su profesión. A pesar de ello no negó que cuando su lista de compromisos se despeja, no se niega un “gustito”.

Estas declaraciones las dio después de que Niurka Marcos y Laura Zapata tacharan de “borracha” a la actriz de telenovelas. “Que digan lo que gusten, a mí me siguen contratando en Televisa”, respondió.