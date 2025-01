Klitbo hará de todo para salir adelante

Cynthia Klitbo no descarta explorar alternativas para recuperarse económicamente después de ser víctima de un fraude telefónico que la dejó sin sus ahorros, fondos esenciales tanto para su vida diaria como para asegurar el futuro de los estudios de su hija, quien sigue su carrera de actriz en Estados Unidos.

Desde 2024, la situación de la villana de telenovelas ha sido difícil, pero poco a poco ha ido consiguiendo proyectos, algunos de los cuales deben esperar hasta abril. Mientras tanto, está resolviendo lo que puede. En una reciente transmisión en Instagram, comentó: “No sé si voy a agarrar a mis perros y meterme a ayudar a un hospital infantil. No sé qué voy a hacer, pero yo tengo que corresponderle a Dios porque nunca me abandona”. Además, compartió que tiene habilidades culinarias, puede limpiar casas, e incluso dijo: “Tengo un coche que me aguanta hasta para ser Uber. Si me las veo negras, me pongo a manejar”, dejando claro que ningún trabajo le parece indigno.

Próximamente, participará en un proyecto que finalizará en marzo, lo que considera un alivio para su situación. “Me quedan únicamente dos meses más y, aquí al ritmo que voy, está cubierto. Vamos a salir adelante, ya empiezo una película, no sé si a finales de enero”, indicó.

A pesar de sus esfuerzos, las deudas persisten, y Cynthia ha recurrido a vender algunas de sus joyas y bienes. Además, planea vender uno de sus departamentos en Estados Unidos y le ofrecieron una tarjeta de crédito en el banco. Aunque también está buscando trabajo con productores y amigos, su principal preocupación sigue siendo mantener a su hija Elisa, que está a punto de terminar la preparatoria. “Le quedan cuatro meses de su high school. Dios me ha dado la bendición de sacar la fuerza de no sé de dónde la tengo para sacarla adelante, y ella termina o me dejo de llamar Cynthia Klitbo”, afirmó.

La actriz reveló que en sus momentos más oscuros ha considerado la muerte: “Me ha pasado por la cabeza, si yo me muriera, mi hija cobraría mi seguro y se congelarían todas mis deudas, y ella se quedaría con todas las propiedades. Quiuboles, que hoy sonó la alarma de incendios, y ¿quién creen que fue la primera en salir corriendo del departamento? La primera que dijo ‘mejor me muero’”.

Respecto al fraude, aún pueden tardar seis meses más para que le resuelvan el problema.

¿Cómo le vaciaron la cuenta?

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Klitbo explicó que el fraude ocurrió mientras aún estaba en México. Desde Miami, recordó: “Me llamaron del banco, me dijeron que me habían estafado en San Francisco (EU) y que me habían robado 3 mil dólares”.

Al escuchar esto, se puso muy nerviosa y le informaron que intentaban hacer otro cargo de 3 mil dólares. “Pensé que, si me llamaban del banco para advertirme de una estafa, debía ser legítimo. Este banco en Miami tiene traductores para latinos”, comentó.

A pesar de hablar inglés, la velocidad con que hablaba el supuesto empleado le generó dudas. Fue entonces cuando se percató de que el hombre hablaba rápidamente, pero aun así confió y le dio sus claves.

Así fue como vaciaron completamente su cuenta de cheques, aunque la cuenta principal no se vio afectada. Cynthia estaba esperando entre 30 y 90 días para que se lleve a cabo la investigación. “El problema es que todavía no pasan los primeros 30 días, y estoy desesperada. Pero lo he dejado en manos de Dios”, explicó.