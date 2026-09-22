Klitbo se va de La Casa de los Famosos

A tan solo dos semanas de la gran final, La casa de los famosos México vio partir a otro de sus habitantes, el penúltimo de esta cuarta temporada.

El domingo se vivieron momentos de tensión y grandes sorpresas durante la gala de eliminación, empezando por los sinceramientos, y es que, por primera vez pudimos ver molesto a Memo Schutz pues le reclamó abiertamente a Ernesto Laguardia por haber participado en la subasta del presupuesto.

Sin embargo, la discusión que se llevó la atención tanto del panel, como del público fue la Laguardia y Klitbo, quienes se llamaron “doble cara” entre ambos.

La gala avanzó entre enojos y silencios incómodos, hasta que los nominados: Karina, Cynthia, Ernesto, Memo y Ese Pérez fueron llamados a la sala de eliminación. Al final, y por decisión del público Cynthia Klitbo se convirtió en la eliminada de la competencia y se quedó a tan solo un paso de los cuatro millones de pesos.