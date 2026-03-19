Knotfest revela su cartel oficial

El metal volverá a sacudir la Ciudad de México. El Knotfest México 2026 ya tiene fecha, sede y cartel confirmados, apostando por el metalcore contemporáneo, así como por propuestas más experimentales. La cita será el próximo 5 de diciembre en el estadio Fray Nano, espacio que vuelve a abrirse para uno de los encuentros más importantes de metal en el país.

Para esta edición, el elenco estará encabezado por la banda Bad Omens, además de Lamb Of God, Poppy, The Ghost Inside, Blood Incantantion, Sylosis, Vana y Versailles. Formada en 2015 en Virginia, EE. UU., esta agrupación consolidó su lugar en la industria gracias a su tercer disco, The death of peace of mind. Debutó en 2016 con un álbum homónimo, aunque en ese momento fueron comparados con Bring Me The Horizon.

Conocieron el éxito hasta 2022, gracias a “Just pretend”, sencillo que alcanzó disco de platino y que se volvió viral en plataformas digitales como Tiktok. El impacto fue tal que la canción alcanzó el número uno en las listas Billboard de rock.

En 2025, la banda continuó esa evolución con varios sencillos como “Specter”, “Impose” y “Dying to love”, ampliando su alcance sin perder la intensidad que los caracteriza. La última vez que se presentaron en México fue como parte del line up de Hell & Heaven 2023.