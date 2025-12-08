Kooltown presentó show “Intergaláctico”

Luces, energía desbordada y una buena dosis de nostalgia envolvieron el Masivo de la Feria Chiapas 2025 con la presentación de Kooltown, la coverband que convirtió la noche en una auténtica fiesta espacial.

Los espectadores no tardaron en levantarse de sus asientos para bailar y corear clásicos de los años 70, 80 y 90, además de éxitos actuales, todos reinterpretados con ese sello intergaláctico que caracteriza a la agrupación y que llenó el escenario de color y diversión. Maret Galván y los hermanos Miguel y Jesús Gali brillaron con su talento en cada interpretación, conquistando al público chiapaneco y brindando una velada inolvidable, repleta de ritmo y vibra cósmica.