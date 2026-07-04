Kotsifakis vuelve al ataque

Tras registrar cerca de 100 millones de visualizaciones en Netflix, la película mexicana Contraataque ya tiene sus respectivas precuela y secuela, que están en proceso de filmación, introduciendo nuevos personajes.

Entre los rostros que aparecerán por vez primera, acompañando al talento original, se encuentra el de Héctor Kotsifakis, quien interpreta a uno de los antagónicos. La dupla Chava Cartas y Francisco González Compeán, en la dirección y producción, repite posiciones en ambas entregas que terminarían rodaje en septiembre y de cuya trama los detalles se mantienen bajo llave. “Hay una secuela y una precuela y a mí me toca en una de ellas, hago a un mal hombre, un antagónico muy bueno, como que últimamente me dan esos. Van a ser seguidas, una comenzamos en Veracruz y la otra es en Chihuahua, a donde no voy”, revela Kotsifakis.

Primera entrega

Contraataque, la entrega original, es una película de acción que tiene como eje a un grupo élite militar que combate a los grandes mafiosos. Luis Alberti de nuevo enfrentará a un poderoso narco, esta vez encarnado por Noé Hernández. Originalmente el filme llegaría a cines, recordó en su momento González Compeán, pero ante la falta de antecedentes mexicanos, se optó por su salida a través de Netflix.