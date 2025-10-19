Kpop Demon Hunters llega a cines

La película Kpop Demon Hunters, tras su éxito en la plataforma de Netflix, llegará a las salas de cine en su versión “Sing-Along”, donde los fans tendrán la oportunidad de cantar las canciones junto a sus personajes favoritos.

El filme, uno de los más populares de los últimos meses, catapultó a la fama a Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, el trío ficticio de k-pop llamado HUNTR/X. La agrupación femenina ha estado en boca de todos, incluso llegando a presentarse en The Tonight Show.

Cuando se estrenó Kpop Demon Hunters en junio, Sony Pictures no imaginó el éxito masivo que tendrían los personajes de Rumi, Mira y Zoey. Además, el soundtrack y los temas originales del filme han trascendido en la industria musical. Fuera de la pantalla, la agrupación virtual logró posicionar sus temas en el Top 10 de Billboard, y canciones como “Golden” o “Soda pop” se han viralizado en redes sociales como Tiktok, donde los fans crearon trends inspirados en estas.

Fechas

A través de redes sociales se anunció que Kpop Demon Hunters llegará a algunos cines del 31 de octubre al 2 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de Halloween y Día de Muertos en México.

¿De qué trata?

La historia animada sigue a HUNTR/X, un grupo femenino que actúa como guardiana secreta del mundo y que, bajo la fachada de cantantes de K-pop, enfrenta amenazas sobrenaturales como fantasmas, rivalizando principalmente con los Saja Boys. Rumi, Mira y Zoey deberán enfrentarse a la banda rival, que busca robar los corazones y las mentes de sus fans, mientras intentan equilibrar su vida como artistas del k-pop.

Kpop Demon Hunters fue producida por Sony Pictures Animation y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhan, quienes mencionaron que podría haber una secuela.