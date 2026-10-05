KPop Demon Hunters prepara su regreso

KPop Demon Hunters se alista para regresar con una segunda entrega, pero todavía existe una duda sobre su estreno: ¿la secuela llegará a la pantalla grande o tendrá nuevamente un lanzamiento en streaming?

Aunque todavía falta tiempo para volver a ver a Rumi, Zoey y Mira, Netflix ya contempla llevar la película animada a los cines.

La noticia, de acuerdo con Deadline, fue dada a conocer por el codirector ejecutivo de la plataforma, Ted Sarandos, durante la conferencia Bloomberg Screentime.

Según explicó, la compañía evalúa qué títulos podrían tener un buen desempeño en salas y la película inspirada en el mundo del K-pop se encuentra entre ellos, junto a Narnia: El sobrino del mago, de Greta Gerwig, en 2027, y Charlie y la fábrica de chocolate, también para ese año. En el caso de KPop Demon Hunters, la secuela llegaría en 2029.

“Creemos que les irá genial, y cuando llegue la secuela de ‘KPop Demon Hunters’, pueden esperar un estreno en cines muy amplio”, dijo Sarandos.

Según explicó el codirector ejecutivo, el público más apasionado acudió a ver las películas al cine, por lo que al llegar directamente a Netflix se pierde parte de esa audiencia: “te quedas con gente que dice: ‘Oh, tenía pensado verla’ o ‘Ya la veré’”.

Hace un año, Netflix estrenó más de 30 películas en cines y algunas se mantuvieron en la gran pantalla después de su lanzamiento en la plataforma, una estrategia que muestra que parte del público todavía prefiere vivir la experiencia cinematográfica antes que ver las producciones en streaming.

La primera entrega de KPop Demon Hunters se estrenó el 20 de junio de 2025 y, en tan solo 90 días, consiguió 325.1 millones de visualizaciones. Además, entró en el Top 10 global de Netflix durante 63 semanas consecutivas.

El éxito se mantuvo cuando Netflix llevó la película a los cines en su versión sing-along, que recaudó 24.3 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos durante cinco días.