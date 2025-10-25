Kpop Demon Hunters tendrá concierto

La agrupación conformada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, realizarán su primer concierto en vivo. Desde el estreno de la película Kpop Demon Hunters en agosto de 2025, la música del grupo se ha popularizado, llegando a posicionarlas en las listas de Billboard.

El grupo de k-pop se presentará durante el concierto anual de KIIS-FM Jingle Ball, donde interpretarán los temas más exitosos de la película para sus fans. El anuncio fue realizado durante el programa de Iheart Radio (102.7) en Estados Unidos.

Cartel navideño

El concierto se llevará a cabo en el Intuit Dome de Los Ángeles, California, el próximo 5 de diciembre a las 7:30 de la noche. Las HUNTR/X formarán parte del cartel del show navideño junto a otros artistas invitados.

Las cantantes de la película ya se habían presentado previamente en vivo durante The Tonight Show, conducido por Bad Bunny, donde hicieron una aparición especial y presentaron una versión del tema “Golden” en vivo.

El soundtrack de la película de Netflix es uno de los más populares del momento, permaneciendo varias semanas en las listas musicales de Billboard, donde llegó a ocupar el número uno del Hot 100 durante ocho semanas consecutivas.

Además, la cinta animada se convirtió en una de las más vistas de la plataforma, acumulando más de 236 millones de visualizaciones y manteniéndose varias semanas en el top 10 global de películas más reproducidas.