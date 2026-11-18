Hace unos días, Kristal Cid sufrió una caída que provocó que se rompiera una de sus muñecas; sin embargo, eso no fue motivo suficiente para que pospusiera la renovación de sus votos junto a Brandon Peniche con quien, este año, cumple diez años de matrimonio.

Este domingo, 15 de noviembre, Kristal y Brandon volvieron a casarse, así como lo hicieron un 3 de noviembre, pero de 2016. A partir de ese momento, construyeron un matrimonio sólido y también una familia; ahora son padres de Alessia, de 8 años; Bosco, de 6 años, y Gia, de un año.

Al enterarse de que la lesión que sufrió ameritaba que su muñeca fuera enyesada, Cid, como reconoció, no podía parar de llorar, no solo por el dolor que supuso la fractura, sino también debido a los planes del festejo que tenían en puerta.

Lesión

“Ya estoy un poquito más tranquila, primero estaba en ‘shock’ y lloré, literal, todo el santo día. Sé que hay cosas peores y tal, pero no dejo de tener mucha angustia y mucho coraje, sabía que no lo tenía que hacer”, dijo, mientras explicaba que la caída tuvo lugar, mientras se encontraba patinando con sus dos hijos mayores por las calles de su casa.