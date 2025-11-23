Kristal Silva apoya triunfo de Fátima

La coronación de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo en su edición 74 marcó una noche histórica para México. La joven tabasqueña no solo se impuso ante la candidata anfitriona, Miss Tailandia, sino que lo hizo en medio de una edición llena de tensiones luego del percance que tuvo con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia.

Su triunfo, el cuarto para México y el primero para una representante de Tabasco, desató celebraciones multitudinarias en su tierra natal y un estallido de orgullo en redes sociales. En medio de las reacciones, Kristal Silva, conductora, modelo y una de las exreinas mexicanas más queridas, expresó su postura ante la coronación de Bosch y lo hizo con un mensaje que combina orgullo, respaldo y claridad ante las críticas.

“Me siento sumamente orgullosa del trabajo que hizo Fátima hoy en la final de Miss Universo. Su triunfo es totalmente merecido. Hay muchas opiniones encontradas, pero la gente que no quiere convencerse no lo hará ni con resultados. Lo importante es que hoy México tiene a su cuarta Miss Universo”, dijo Kristal.

Merecido reconocimiento

Ella misma vivió la adrenalina de Miss Universo en 2016, cuando quedó en el Top 9, y desde entonces es una referente en temas de certámenes. La presentadora señaló que el triunfo de Fátima fue fruto de su trabajo y preparación, y que ningún debate en redes puede restarle mérito a lo que ocurrió en la final. “Es la primera tabasqueña en llegar a esta plataforma. Imagino que su estado debe estar super feliz, porque ahora tienen a una reina internacional. Y estoy contenta de que sea una mujer tan preparada y con un mensaje tan claro, que nos va a representar de manera increíble”, expresó la conductora de Venga la alegría.

Además, señaló que, incluso en las controversias más recientes, como su discusión con Nawat, Fátima mostró carácter, convicción y una defensa firme del papel de las mujeres, cualidades que considera fundamentales en una Miss Universo moderna. “A pesar de la polémica, demostró que alza la voz y eso la ayudó a tener respuestas muy firmes en la final”, continuó la modelo.

Finalmente, Kristal confesó también que sintió nostalgia por no haber asistido al concurso, pero que vivió la coronación con la misma emoción desde la distancia y compartió que pudo comunicarse con Fátima para desearle éxito.