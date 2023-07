En la emisión de Venga la alegría, Kristal Silva, una de las bellas conductoras del programa de TV Azteca, lloró frente al espejo, cuando describía, en una sección, sus propias “imperfecciones”.

Pese a que es considerada como una de las más bonitas de la televisora del Ajusco, Silva se quebró cuando realizaba este ejercicio de honestidad. “No me gusta tu piel, la tienes muy manchada sin maquillaje, no me gusta tu cabello, tienes que usar extensiones para sentirte bien, no me gustan tus manos, las tienes grandes, no me gustan tus pómulos, te veo cachetona”, se dijo a sí misma frente al espejo.

“No me gusta tu celulitis. Te veo con bikini, lo primero que veo es grasa. No me gusta tampoco tus dientes, están manchados... No me gustan tus piernas, están lastimadas... Por último, no me gusta tu espalda porque tengo muchas cicatrices”, agregó.

Tras finalizar su participación en la dinámica de autorreconocimiento, sus compañeros del programa se acercaron y le señalaron sus cosas positivas para consolarla. Le dijeron que ella tenía las piernas bonitas y los brazos elegantes, un cuerpo perfecto y ojos bonitos.