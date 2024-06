Kristal Silva sufrió por un implante

La conductora de Venga la alegría Kristal Silva reveló uno de los episodios más complicados de su existencia, al sentir de cerca la muerte. Fue en el podcast de Dani del Valle donde Kristal recordó que a los 21 años, a pesar de tener un desorden alimenticio, encontró un patrocinador para que pudiera operarse los pechos, ya que iba a participar en un reality.

Con su nueva figura, también iba a presentarse orgullosa en la graduación de su universidad. “Pero una noche antes cenamos muy pesado. A mí se me ocurre ir a vomitar, me fui al baño, me hinqué y cuando estoy provocándome el vómito, siento un jalón en el lado derecho, y de repente comencé a sentir un dolor insoportable… Yo vi una bola gigante, que dije ‘se me movió el implante’”, contó.

Con la fuerza del vómito se contrajo su músculo y provocó una hemorragia interna. Al final, en el hospital le salvaron la vida.