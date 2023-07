La actriz Kristina Lilley, quien participó en la telenovela colombiana Pasión de Gavilanes, pudo superar esta enfermedad y en los últimos días se ha dedicado de lleno a dar testimonio de lo que hace para recuperarse tras su negativo estado de salud.

Conocida por su papel de Gabriela Acevedo de Elizondo en Pasión de Gavilanes, Kristina Lilley ha conmovido a todos con su historia de vida, en la que llegó a afirmar que este hecho le ha cambiado la vida por completo.

“Muy buenos días a todos. Mi despertar de hoy es compartirles un poquito de todo esto que estoy pasando. Agradezco a todas las mujeres y a todas las personas que me han escrito y me dicen, cómo haces para ser tan fuerte en este proceso. Ustedes me dan mucha de la fortaleza y lo agradezco. Mi familia es el pilar más fuerte que tengo y agradezco que siempre estén conmigo” expresó la histrión al comienzo de un video hace algunos meses.

“Así como tengo días fuertes, también tengo días difíciles. Cómo lidio con esos días, pues acepto la emoción, la vivo, la honro y la dejo pasar. No me quedo ahí. Es natural y está bien”, agregó Kristina.

En los últimos días, la artista fue más específica y reveló nuevos detalles de sus procedimientos médicos y del positivo avance que ha tenido. “La quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, mucho cansancio, yo creo que es el cuerpo que está recuperándose, entonces, y todavía faltan cosas, pero bueno, un día a la vez; entonces por ahora quería decirles que aquí estoy y estoy mejorando cada día”, contó en una publicación de Instagram, donde posee más de 740 mil seguidores.

Una de las secuelas más graves que le dejó este proceso de quimioterapia es la afectación de la memoria, que se evidencia en olvidos frecuentes y lagunas mentales que se presentan sin previo aviso. Aunque eso sí, ella se toma la situación con mucho humor. “Hasta en los momentos difíciles hay momentos muy cómicos”, sentenció la artista en redes sociales.