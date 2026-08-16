Kunno entra a La Granja VIP

La producción de La Granja VIP confirmó, este viernes la participación de Kunno como el quinto integrante de la segunda temporada. El anuncio se hizo durante la transmisión matutina de Venga la alegría, donde el influencer de Monterrey apareció por sorpresa en el foro y habló sobre sus expectativas frente al reality, así como de su afinidad con los animales y la convivencia en el encierro.

Con más de 35 millones de seguidores en Tiktok y siendo el mejor amigo de Ángela Aguilar, el influencer ya comenzó a dar de qué hablar. Durante los últimos minutos del matutino, Kunno salió del ya clásico huevo gigante y rápidamente causó sorpresa entre el público.

En la plática con Flor Rubio, el creador de contenido también reveló que decidió integrarse al programa debido a que es el reality favorito de su mamá. También destacó con quienes de los ya revelados le interesaba pasar buenos momentos: “Con Carlos Trejo me gusta que sea de fantasmas porque yo de repente veo de fantasmas, Kenny e Ivonne súper ‘cool’, y Kevyn”. Sobre Contreras, Kunno se limitó a dar su opinión y, aunque señaló que son de la misma región, prefirió no decir si le agrada o no.

Kunno dice que los animales y su mamá fueron clave para aceptar el reto. Kunno aseguró que uno de los motivos para unirse al proyecto fue la oportunidad de vivir una experiencia fuera de su zona de confort. “Me dijeron que siempre doy de qué hablar, así que vengo a ver cómo se alborota el gallinero”, afirmó.