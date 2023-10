Kuno Becker intentó quitarse la vida

Kuno Becker, quien recientemente reveló que se convertirá en padre por primera vez, pasó por duros momentos cuando tuvo problemas de adicción con las drogas. Por si fuera poco, el famoso pensó en quitarse la vida.

Kuno Becker contó en entrevista con Yordi Rosado que hace unos años estuvo a punto de quitarse la vida debido a un mal de amores, pero que su primo se quedó en su casa para evitarlo, ya que presentía que el actor podía atentar contra su propia vida. “Estaba sentado ahí en el departamento y mi primo me dijo ‘me voy a echar unas chelas’, y le dije ‘no, ya vete. Primo, te estoy corriendo de mi casa’, le hablé un poco feo, se quedó conmigo una noche y un día porque me vio con una mirada rara porque yo ya tenía planes de suicidarme, esa fue la segunda vez”, contó. En la primera vez en la que intentó quitarse la vida, Kuno Becker reveló que estuvo a punto de quitarse la vida con una pistola, ya que mencionó que sería una manera más rápida de morir.

El famoso también contó la razón por la que decidió no quitarse la vida. “Las pastillas, no, pero mejor una que ni sientas. Estaba solo con un arma larga y vi a mi abuelo, según yo, a veces pienso que no y otras que sí, pero me dijo en alemán ‘te vas o te quedas’. Yo tenía la pistola en la boca y me quedo”, señaló.

Debido a estos intentos de quitarse la vida, el actor decidió hacerse un tatuaje en la cabeza para recordar que no debe dejarse llevar todo el tiempo por lo que le diga su mente. “No tuve el valor, lo que piensas es ‘¿para qué?’, por eso me hice ese tatuaje que dice ‘Cuestiona tus pensamientos’. Nadie nos enseñó que la mente es salvaje y es una herramienta, yo aprendí y le pregunté a mi mente ‘¿cómo sabes el futuro?’”, reveló.