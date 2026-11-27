Una sala tapizada por dibujos medio tropicales y coloridos reciben al visitante en la galería Kurimanzutto. Son más de 200 pliegos de papel con escenas paradisiacas, aunque no del todo terrestres o humanas; los cuerpos —que parecen casi sombras— son medio alienígenas, al igual que la vegetación que los rodea. Algo así se imagina el futuro Carlos Amorales, artista que hace uso de referencias de la ciencia ficción, como La guerra de los mundos, de H. G. Wells, para el nuevo cuerpo de obra que presenta bajo el título “Anteparaíso”.

Para estas obras de arte, Carlos Amorales tuvo como mano derecha a la inteligencia artificial, una herramienta rechazada por muchos, pero a la que el creador no teme.

Tecnología

Los patrones de los dibujos los creó la IA, y Amorales los plasmó con crayones. “Este es más un paraíso que incluye el mar, es la posibilidad que da el mar, siento que hay más vida”, comenta el artista, que en este momento siente que la humanidad está en un punto de inflexión. “O nos podemos ir a la mierda o no, son los últimos momentos para decidir eso”, señala.

La imagen de la humanidad en una inestable balanza que, con un paso en falso, podría cambiarlo todo, pareciera pesimista. Pero Amorales en realidad es de los que ve el vaso medio lleno: “Están las promesas, la promesa de que la IA nos puede llevar a la destrucción o aún nos puede salvar y estamos en el momento en el que podemos hacer algo”.

Ante la pregunta explícita sobre si cree que estamos por irnos al carajo, Amorales se reconoce optimista. “Tengo hijos, tengo uno pequeño y unos de 20, entonces pienso que sí hay futuro, no me siento apocalíptico para nada, debe de haber algo”, declara. “Antes, tenía piezas en los 2000, cuando fue lo de las Torres Gemelas, ahí sí sentía una cosa mucho más apocalíptica, pero en el momento en el que tienes hijos tienes que imaginar un futuro”.

Seguirá produciendo

En lo que llega ese futuro —que tampoco cree que sea uno al estilo de Walt Disney—, Amorales espera contribuir al mundo con seguir creando, como consecuencia de lo que pasa en el planeta.

Otra serie de dibujos hechos con crayones es “This person does not exist”, un conjunto de retratos no humanos. El artista toma como referencia el sitio web con el mismo título en el que con la IA hace retratos fotográficos muy realistas de gente que no existe.

La diferencia es que los rostros que exhibe Amorales son de su propia imaginación y se muestran en forma de ciclorama. Entre esos retratos hay uno que le recuerda a su hijo menor, Helio.