Kurimanzutto recibe obra de John Giorno

Las obras de John Giorno (1936-2019, Nueva York), artista, activista y poeta, contemporáneo de Andy Warhol y William S. Burroughs, se presentan por primera vez en una exposición individual en la Ciudad de México.

“John Giorno: life is a killer” es el título de la muestra que se exhibe en la galería Kurimanzutto y que presenta una selección de obras poéticas más representativas de Giorno, desde sus primeros trabajos hasta piezas de sus últimas series realizadas en 2015.

En la sala de la galería se podrá leer poesía en sus muros, escucharla ya sea desde un disco de vinilo, un video de más de 10 horas (realizado por Rirkrit Tiravanija) o una línea telefónica, pues “era fiel creyente de que la poesía no debía existir solo en la página, sino que era tan esencial para la comunicación de la humanidad, por lo que podía y debía existir en el mundo”, explicó Corinna Durland, directora de la sede neoyorquina de la galería, donde se presentó antes una versión de la exposición.

Creaciones

Un poema inspirado en el juicio de Bobby Seale, cofundador de la organización Black Panthers, es una de las obras más tempranas de Giorno en la exhibición. También se presenta una de las primeras entregas de su famosa serie “Poem paintings”, que creó en la década de los 70 en Italia y que fue el punto de partida de las pinturas de Giorno. Estas obras contienen versos como “Everything is delusion including wisdom”, “Everyone gets lighter”, “Filling what is empty, emptying what is full”, y el más famoso, “Life is a killer”, que da título a la muestra.

La mayoría de las pinturas en blanco y negro están hechas con una tipografía diseñada para Giorno por el diseñador Mark Michaelson en 1984. Aquellas obras que tienen fondo de arcoíris las realizó a partir de 2015, como un gesto para apoyar la libertad de las personas LGBT.

El corazón de la exposición es una serie de vinilos que grabó Giorno bajo su propio sello musical, que contienen poemas y canciones que hizo junto a sus amigos, entre los que se encuentran Debbie Harry y Patty Smith. Los vinilos podrán reproducirse dentro de la galería y los asistentes podrán elegir cuál de ellos reproducir.

Al planear la muestra, el galerista José Kuri contó que se plantearon cómo conectar el trabajo del estadounidense con México, por lo que Kurimanzutto colabora con la librería La Americana con la realización de un taller de traducción de poemas del artista al español y que serán presentados próximamente en un fanzine. Entre los escritores participantes en el taller se encuentran Brenda Lozano, Carla Faesler, Paloma Contreras, Isabel Zapata y Mateo Díaz Choza.

Las palabras de Giorno se extienden hasta la librería de la galería, donde además de sus libros y mercancía, se podrá tener acceso a su obra más famosa: Dial-A-Poem, que consiste en levantar un teléfono fijo conectado a una línea que reproduce poesía todo el tiempo. Esta pieza se exhibió por primera vez en 1970 en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York.