Será una noche cuadrada, llena de pop, romanticismo y las voces de Kurt, Juan Solo, Ale Zéguer y Chucho Rivas, en el Pepsi Center WTC el próximo 25 de mayo. A decir de Juan Solo, el concierto será como un cuadro girando, “donde cada punta brilla en su momento y compartimos canciones que hemos hecho con el corazón”.

Chucho Rivas comentó que él se aferra a la música pop porque es lo que a él lo hace vibrar y contagiar. “Uno tiene que ser fiel a su música y creer en lo que está dentro de ti. Cuando quería dar gusto a la gente, no me pelaba, pero cuando cierro los ojos y canto lo que me sale del corazón, se siente en el escenario” dijo.

“La vida es una rueda, así como el reguetón dejó de ser escuchado en algún momento, la vida puso a J Balvin en número uno por no dejar de insistir; igual el regional tuvo mucha exposición hace años, se apagó y llegó Natanael a lo más alto. Todo es cíclico y resaltan los que se mantuvieron fieles a ellos mismos”, expresó.