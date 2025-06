Kylie Jenner revela secreto de su cuerpo

Kylie Jenner, reina de los realities y fundadora de Kylie Cosmetics, “soltó la sopa” sobre su tan comentado busto perfecto. Una fan en Tiktok le rogó que le revelara el secreto detrás de sus senos. “Tienes lo que estoy buscando... el trabajo de pechos más perfecto y natural que he visto”, escribió la internauta identificada como Rachel Leary.

La socialité no se hizo del rogar y soltó el dato completito: “445 cc, perfil moderado, la mitad debajo del músculo. ¡Silicona!”, indicó. Incluso, compartió el nombre de su cirujano. “¡Garth Fisher!”, puso Kylie como quien comparte una simple receta. Sin embargo, en algún tiempo la empresaria parecía no estar tan orgullosa de sus “nenas”. En un episodio del reality show The Kardashians, la empresaria confesó entre lágrimas que se operó a los 19 años, justo cuando estaba embarazada de Stormi, su primera hija, y más tarde se arrepintió de haberse hecho el procedimiento. “Tenía unos pechos hermosos, preciosos. Y desearía no haberlos tocado”, aceptó entonces con nostalgia. Y más aún, declaró que le rompería el corazón si su hija, en un futuro, decidiera seguir sus pasos tan joven: “Recomiendo esperar hasta después de tener hijos”.

Eso sí, sobre su cara Jenner también ha intentado ser clara y, según ella, su rostro no tiene ninguna cirugía, únicamente se ha puesto relleno en los labios para darles volumen. “Una de las mayores ideas falsas sobre mí es que era como una niña insegura y que me operé tanto para cambiar toda mi cara, lo cual es falso. Solo me he puesto rellenos (de bótox). Siempre recuerdo ser la niña más segura de sí misma de la habitación. Siempre me quise a mí misma”, contó también en un episodio de su show.