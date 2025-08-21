Kylie y Timothée, juntos en Budapest

Durante semanas, fanáticos y medios habían comenzado a cuestionar el estado de su relación, alimentados por la ausencia de la pareja en eventos públicos, la falta de interacciones visibles en redes sociales y el hecho de que no fueron vistos juntos durante el cumpleaños número 28 de Jenner, celebrado a principios de agosto.

Sin embargo, las dudas quedaron disipadas cuando ambos fueron fotografiados compartiendo una cita en un café local de Budapest, lo que no solo confirmó que siguen juntos, sino que también dejó ver que su vínculo permanece fuerte pese a la distancia y sus exigentes compromisos profesionales.

La pareja fue vista compartiendo un momento informal en Budapest Baristas, donde el café publicó una selfie con ambos y sus baristas, acompañada del mensaje: “Hoy Kylie Jenner y Timothée Chalamet entraron a nuestro café… fueron súper amables y atentos”.

En la imagen, Jenner lucía un top negro y su rostro sin maquillaje, mientras que Chalamet cubría su cabeza con una camiseta bajo una gorra, haciendo un gesto de paz con los dedos.

¿A punto de separarse?

Los rumores habían surgido tras su prolongada ausencia pública, atribuida a sus exigentes agendas: Timothée Chalamet está rodando Dune: Messiah en Budapest, mientras Kylie Jenner combina su labor como empresaria y madre de dos hijos: Stormi, de 7 años, y Aire, de 3, en Los Ángeles.

Aun así, fuentes cercanas aseguran que la pareja mantiene una relación sólida, comunicándose a través de Facetime día tras día. Su reaparición pública en Budapest no solo confirmó que siguen juntos, sino que disipó cualquier duda sobre su relación. Jenner viajó a Europa para reencontrarse con su pareja, lo cual demuestra el esfuerzo mutuo para mantener una relación en medio de sus apretadas agendas.