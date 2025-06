La Academia deja fuera a Karla Sofía

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer recientemente la lista de 534 nuevos miembros invitados a unirse a su organización, entre los que destacan figuras como Adriana Paz y la cantante Ariana Grande. Sin embargo, la ausencia de Karla Sofía Gascón, quien hizo historia como la primera trans nominada al Óscar a mejor actriz, ha llamado la atención.

Gascón, nominada por su trabajo en Emilia Pérez, confirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna invitación por parte de la institución, aunque se mostró agradecida y abierta a formar parte de la organización en caso de ser invitada. “A mí no me ha llegado nada oficialmente. Si deciden invitarme lo aceptaré con todo el honor, el cariño y el amor de mi corazón”, declaró a la agencia EFE.

Entre los nombres anunciados por la Academia se encuentran además Mikey Madison y la brasileña Fernanda Torres, también nominadas en la misma categoría que Gascón. Sus otras compañeras de nominación Demi Moore y Cynthia Erivo, ya formaban parte. Lo anterior realza aún más los cuestionamientos.

Según el reglamento, los nominados al Óscar son automáticamente considerados para la membresía sin necesidad de patrocinadores, pero esto no garantiza una invitación formal, algo que en este caso ocasionó que Gascón quedara fuera de la lista.

La noticia ha reavivado las conversaciones en torno al contexto que marcó la trayectoria de Karla Sofía Gascón en la pasada temporada de premios. Si bien su nominación fue un hito al ser la primera actriz trans reconocida en la categoría de mejor actriz, su camino estuvo lleno de polémicas.

Tras las críticas constantes hacia su película, la actriz trans denunció en redes sociales que los ataques hacia el filme eran derivados de su condición como mujer transgénero. De igual forma, sus mensajes en redes en tonos fuertes y evasivos originaron rechazo inmediato de la comunidad digital.

Más adelante, antiguos mensajes racistas que publicó en la plataforma X salieron a la luz, lo que derivó en fuertes críticas hacia su persona y la imposición de Netflix para apartarse de los eventos de premiación y quedar fuera de la campaña de la cinta rumbo al Óscar.