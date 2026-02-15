La actriz detrás de la “Dama de Plata”

Nació el el 16 de enero de 1998 en Sídney, capital del estado de Nueva Gales del Sur, hija de padres coreanos. Su abuela también era actriz y sus padres se conocieron en la escuela de teatro.

A los 15 años, siguiendo la tradición familiar, decidió dedicarse a la actuación en Corea del Sur, audicionó con éxito para la Escuela Secundaria de Artes Kaywon en Seúl, donde estudió durante tres años. Luego se graduó con una licenciatura en Bellas Artes sobre Actuación con especialización en Teatro Musical en el Instituto Nacional de Arte Dramático (NIDA) de Sídney en 2018.

En 2019 interpretó el personaje de Maurice, junto a Mia Wasikowska y Eliza Scanlen, en la producción teatral El Señor de las Moscas de la Sydney Theatre Company en el Roslyn Packer Theatre.

Ese mismo año hizo su debut televisivo con un papel recurrente en la serie de televisión francoestadounidense Reef Break. También en 2019, se anunció que había sido elegida para participar en la adaptación televisiva del videojuego Halo, producida por Steven Spielberg, donde interpretaría un nuevo papel, el de Kwan Ha. La serie se estrenó el 24 de marzo de 2022 en Paramount Plus.

Gran oportunidad

En 2022, fue incluida en el elenco principal de la serie de televisión ABC Troppo donde interpretó el personaje de Ah Rah e hizo su debut cinematográfico en la película Sissy, que se estrenó en 2022 en el festival de cine South by Southwest (SXSW). Al año siguiente protagonizó la serie Bad behaviour en el servicio de transmisión over-the-top australiano Stan.

La serie es una adaptación en cuatro partes de la novela del mismo título de Rebecca Starford. En agosto de 2024 se anunció que interpretaría a Sophie Baek, conocida como la “Dama de Plata”, el interés amoroso de Benedict (Luke Thompson), en la cuarta temporada de la serie de Netflix, Bridgerton. La historia se basa en el tercer libro de la serie de novelas Bridgerton, Una oferta de un caballero.

En septiembre de 2024 anunciaron el inicio del rodaje de la cuarta temporada de la serie y hoy después de estrenarse la primer parte de la cuarta temporada estamos amándola, su trabajo ha sido muy aceptada por los fans e incluso nos hace querer ver la segunda parte que está por estrenarse este próximo 26 de Febrero, su desarrollo del personaje e incluso la injerencia que a tenido con sus aportes que para honrar la herencia surcoreana de Ha, la showrunner Jess Brownell cambió el apellido del personaje de Beckett, como aparece en la novela, a Baek.

Otros trabajos

También apareció en la serie precuela de Dune de HBO, Dune: Prophecy, como Kasha de joven, que se estrenó en noviembre de 2024. La serie está ambientada en el universo de Dune y centrada en la vida de las Bene Gesserit.

El 31 de enero de 2025, se anunció que formaría parte del elenco de la serie de Netflix, Los supervivientes (The Survivors). Basada en la novela homónima de Jane Harper de 2020, se estrenó el 6 de junio de 2025. Convirtiendo a Yerin Ha de actriz emergente a rostro clave de la cuarta temporada de la saga romántica que aterriza ahora en Netflix y seguramente vamos a seguir viendo en más proyectos.