La Adictiva al Auditorio Nacional

Banda La Adictiva se presentará por vez primera en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con la fuerza de sus éxitos románticos, pero evitarán la polémica al descartar interpretar en el Coloso de Reforma uno de sus temas.

Se trata del corrido “JGL” que cantaron junto a Luis R. Conríquez el cual hace referencia a un capo de Sinaloa que ahora está preso en Estados Unidos y alcanza casi los 10 millones de vistas en Youtube.

“Sabemos que, como mexicanos tenemos alguien al mando de nosotros en la presidencia, hasta están haciendo un programa para autovalorar a toda la juventud y para darle esa importancia sin hacer apología con los corridos”, dijo el cantante Isaac Salas.

Repertorio variado

“No hay restricción, tenemos respeto hacia esa ley y La Adictiva tiene un repertorio increíble como para solo enfocarse en un o algunos corridos”, añadió sobre el tema.

Cabe mencionar, la banda sinaloense cumplirá 37, por lo que para ellos es una ilusión llegar a uno de los recintos mas emblemáticos de la música, una cuenta pendiente. El concierto será el 15 de enero de 2027, como parte de su gira Haciendo Historia Tour 2027.