La amistad que se transforma en terror

La amistad se relaciona con cosas positivas, pero en algunos casos ha sido también el inicio de historias de terror y más cuando esta se ve fragmentada y se intenta restablecer como sea.

Esa puede ser la premisa de La sangre que nos une, filme de género que pronto comenzará su corrida festivalera y en la que actúan Sofía de Llaca, Sofía Díaz, Horacio García Rojas y Said Sandoval.

Historia

“La película es sobre cuatro chicas cuya amistad se ve fragmentada por el tiempo y se van de fin de semana a una cabaña para reafirmar sus lazos”, dice Víctor Osuna, el director.

“En el camino se encuentran con unos chicos con los que hacen amistad, empiezan a socializar en el viaje, lo cual de entrada ya es una irrupción en sus planes originales y entonces conforme empiezan a platicar más con estos chicos, estos se vuelven más insidiosos, más agresivos, y termina siendo una lucha por la sobrevivencia”, detalla.

Stana Carrillo, Paloma Cinco, Luna Balvanera, Daniel Mandoki y César Rodríguez completan el reparto. “Hay por ahí algo que pasa en la historia, que hizo que los actores aceptaran estar, porque es algo que hace ver que no todo lo que parece, es; hace que vaya más allá de todo”, dice brevemente Osuna.

La sangre que nos une es la segunda película del director, quien debutó en época pandémica con el filme de terror Las reglas de la ruina, que llegó directamente a plataforma.

El rodaje se realizó en locaciones de Jalisco, tierra natal del realizador y apenas costó tres millones de pesos, una sexta parte del costo tradicional promedio de una película mexicana de acuerdo con datos del Anuario Estadístico de Cine Mexicano.