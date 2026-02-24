La Arrolladora pospone concierto

Tras la jornada de violencia que se ha desatado en diferentes estados del país, la Arrolladora Banda el Limón decidió posponer la presentación que tenía programada en Jacona, Michoacán.

La noticia se dio a conocer minutos antes de que arrancara el espectáculo, a través de un video en las redes sociales, donde integrantes de la agrupación lamentaron lo sucedido y se disculparon con el público. “Se pospone la ‘arrollaterapia’, se pospone el concierto por cuestiones ajenas a la empresa y a la banda. Se pospone a este 27 de febrero para que vayan a cantar con nosotros a la Feria de las fresas”, dijeron.

La decisión de la banda causó diferentes reacciones entre los seguidores. Mientras unos se dijeron sorprendidos, otros celebraron que pensaran en su seguridad y las de sus fans.

Reacciones de los fans

“Era lo mejor, nos vemos este viernes”. “Cuídense muchísimo, chicos, los queremos”. “Espero que estén bien todos”. “Nos vemos pronto, no se desesperen”. “Es lo mejor que pueden hacer. Apoyo total”. “Es mejor evitar estos eventos, por la seguridad de todos”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.