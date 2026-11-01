La artista de oro de los Heat Latin

Gloria Trevi será distinguida como Artista Oro en los Heat Latin Music Awards 2026 al Estilo Jalisco. El reconocimiento llega en uno de los momentos más destacados de su carrera. Con 55 conciertos agotados en el Auditorio Nacional y 14 en la Arena CDMX, Trevi ha establecido marcas importantes en ambos escenarios.

A esto se suman más de 30 millones de discos vendidos y 7 mil millones de reproducciones, cifras que reflejan el alcance de su música a nivel internacional. Durante la ceremonia recibirá el Globo Heat y también ofrecerá una presentación musical. El evento podrá seguirse en vivo por LosHeat.tv.

¿Qué planes tiene para su futuro en la música?

Lejos de detenerse, la intérprete continúa renovando su propuesta. Este año recorrió Latinoamérica, Centroamérica y España con su Celebration Tour. Además, trabaja de manera independiente bajo su sello Great Talent Records y prepara su decimoquinto álbum de estudio, previsto para principios de 2027.

En esta nueva etapa también ha compartido proyectos muy personales, como “Pompas de jabón”, tema de su autoría, e “Intensamente”, una canción en la que une su voz con la de sus hijos, Ángel y Armando Gómez.

Su compromiso también va más allá de la música. Trevi apoya a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, a la comunidad LGBTQ+ y a niños en situación vulnerable en México y Estados Unidos a través de la Fundación Ana Dalai. “Una Artista Oro es una superestrella que escribió su propia historia en la música latina y la sigue escribiendo. Gloria acaba de lanzar una canción con sus hijos y prepara un disco nuevo, así que este Globo HEAT celebra todo lo que ha hecho y todo lo que viene”, expresó Diana Montes, CEO de los Heat Latin Music Award.