La Ballena Miedosa que venció el miedo a la oscuridad

¿Cuántas veces te has sentido aterrorizado? Cuando nos enfrentamos a una sombra que no reconocemos, nuestros ojos se abren de par en par, nuestra ansiedad aumenta, nuestros pensamientos se vuelven cada vez más confusos y el pánico nos produce escalofríos. Sin embargo, basta con encender la luz para darnos cuenta de que lo que más nos asustaba no es más que un producto de nuestra imaginación.

Todos los niños se enfrentan tarde o temprano a esta sensación negativa, el momento antes de dormirse puede convertirse en una fuente de gran ansiedad. El miedo a la oscuridad y la ansiedad de separación desempeñan un papel importante en la mente de los niños. Depende de los padres saber guiarlos a la hora de dormir.

Gracias a este libro, los pequeños encontrarán muchos motivos para reflexionar y una valiosa ayuda para enfrentarse a sus miedos con valentía. Sumérgete en este increíble viaje por los océanos junto al pequeño Berny, y descubre cómo su mayor temor le llevará a vivir una gran aventura en el fondo marino llena de fantásticos colores y simpáticos animales.

La historia de una temerosa ballenita que, con un poco de valor, se embarca en un viaje lleno de nuevos descubrimientos.