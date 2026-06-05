La banda sonora del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo 2026 ya está en marcha y, además de la emoción que genera el futbol, la música comienza a ocupar un lugar protagónico en la fiesta deportiva más importante del planeta. En esta edición, la FIFA decidió innovar al apostar por un proyecto musical más amplio y diverso, dejando atrás la idea de un solo himno oficial para dar paso a una colección de canciones que reflejan la riqueza cultural de los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Playlist

Uno de los temas más destacados es “Dai Dai”, interpretado por Shakira y Burna Boy. La cantante colombiana, conocida por éxitos mundialistas como Waka Waka, regresa al escenario futbolero con una canción que fusiona ritmos afro y pop, convirtiéndose en una de las piezas centrales del proyecto musical de la FIFA.

Por su parte, Grupo Frontera presentó “Unidos por México”, creado especialmente para acompañar a la selección mexicana durante su participación en el torneo. Aunque no forma parte del álbum oficial de la FIFA, el tema se ha convertido en un himno de apoyo para los aficionados que sueñan con ver al Tricolor hacer historia en casa.

La propuesta internacional continúa con “Goals”, interpretada por Lisa, integrante de Blackpink, junto a la brasileña Anitta y el nigeriano Rema. La colaboración reúne sonidos urbanos, pop y afrobeat en una apuesta global que busca conectar con públicos de diferentes partes del mundo.

Asimismo, “Illuminate”, de Jessie Reyez y Elyanna, destaca por su mezcla de idiomas y estilos musicales. Incorpora fragmentos en inglés, español y portugués, además de influencias del pop latino, afrobeats y sonidos contemporáneos que representan el espíritu multicultural del mundial.

A diferencia de otras ediciones, donde una sola canción marcaba el ritmo de la competencia, esta vez se apuesta por una experiencia musical más amplia y representativa. La FIFA busca que cada tema aporte una identidad distinta al torneo, creando una banda sonora que acompañe a millones de aficionados dentro y fuera de los estadios.