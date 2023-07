La Barbie Margot Robbie

Nació el 2 de julio de 1990, en Gold Coast, Queensland, Australia. Consolidó su fama internacional con su interpretación de Harley Quinn en la película Suicide Squad de 2016

Familia

Hija de Doug Robbie y de Sarie Kessler, fisioterapeuta. Tuvo tres hermanos, dos chicos, Lachlan, "Lockie", y Cameron, y una hermana, Anya. Fueron criados únicamente por su madre. Les gustaba visitar Dalby, donde se situaba la granja de sus abuelos, y había playa.

Estudios

A los 16 años, tenía tres trabajos. Se graduó en el Somerset College donde estudió drama con 17 años, trasladándose a esa edad a Melbourne para empezar su carrera profesional.

Inicios

En 2007, debutó como actriz en el rodaje de Vigilante (2008) y I.C.U. (2009), dos largometrajes. Al año siguiente participó en algún capítulo de las series australianas The Elephant Princess y City Homicide.

Series

Tras realizar un papel secundario en Neighbours en 2008 como Donna Freedman, se afianzó en la serie, trabajando en ella durante casi tres años. Su último capítulo fue el del 26 de enero de 2011.

Fue nominada en los Logie Awards a la novata más talentosa y Popular en 2009, y en 2011 a la actriz más popular, así como en los Nickelodeon Kids Choice Awards de 2009 al premio Favourite Hottie.

A su llegada a Estados Unidos, actuó en la serie de drama Pan Am, la cual fue cancelada tras una temporada.

Matrimonio

Desde 2014 mantuvo una relación con el director británico Tom Ackerley, a quien conoció en la grabación de la película Suite Française. Se casaron en diciembre del 2016 en una ceremonia privada en Byron Bay, Nueva Gales del Sur.

Películas

Formó parte del elenco de la película de Richard Curtis About time (2013), así como de The Wolf of Wall Street (2013) de Martin Scorsese, junto a Leonardo DiCaprio. Desde entonces, ha protagonizado numerosas películas de éxito, consolidándose como una de las actrices más reconocidas y solicitadas de la industria cinematográfica.

Otra de sus películas como protagonista fueron Focus (2015), compartiendo reparto con Will Smith, Z for Zacaríah (2015), Suite Française (2015), The Big Short (2015), Whiskey Tango Foxtrot (2016), The legend of Tarzan (2016), encarnando a Jane, y Suicide Squad (2016).

En 2018 se anunció que actuaría en Once upon a time in Hollywood, película de Quentin Tarantino, junto a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Robbie interpretó a Kayla Pospisil en el drama Bombshell (2019), y en 2020 produce la película Promising young woman, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Carey Mulligan.

Actuó en el filme Birds of Prey (2020) dirigido por Cathy Yan; hizo su tercera aparición como Harley Quinn en la secuela de Suicide Squad (2021) y a continuación protagoniza la comedia Amsterdam (2022). Además, interpreta a la actriz Clara Bow en el drama Babylon (2022). En 2023, Margot Robbie tuvo una escena en la película coral de Wes Anderson titulada Asteroid City.

Produce y protagoniza Barbie (2023), dirigida por Greta Gerwig, interpretando la icónica muñeca. Según Variety, Robbie cobró 12.5 millones por este papel, consolidándose como la actriz mejor pagada de Hollywood en este año. Además, también confirmó su participación como protagonista y productora en una precuela de la serie de películas Ocean´s.

Ganó el premio a la mejor artista revelación de los Empire Awards por su trabajo en el filme The Wolf of Wall Street. La revista Playboy le ofreció aparecer en su portada, pero ella no aceptó.