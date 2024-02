La boxeadora Mariana “La Barby” Juárez, exconcursante de La casa de los famosos México en 2023, fue víctima de la delincuencia el 7 de febrero, al perder todos sus ahorros debido al clonado de su tarjeta, aparentemente ocurrido en un cajero ubicado en el Walmart de Félix Cuevas y San Francisco de la Ciudad de México.

Mediante su perfil de Instagram, la deportista relató que tras una sesión de terapia que ella tuvo en la zona, su hija decidió ir por un café y sacó dinero del cajero con su tarjeta. Todo parecía estar en orden hasta que, más tarde, al intentar realizar una transferencia, “La Barby” descubrió que sus fondos eran considerablemente escasos.

“Me puse a revisar todo y los movimientos. Todo lo que se hizo y lo hicieron tan rápido que no entiendo cómo fue que se pasaron de listos en 15 minutos. Desde que mi hija sacó el efectivo hasta que bloquearon mi tarjeta porque tenía que hacer un pago y me apareció un mensaje de que el plástico era inválido”, mencionó.

La famosa explicó que al principio no consideró que fuera algo sospechoso, pero más tarde se dio cuenta de que solo tenía 200 pesos en su cuenta. “Me espanté. Me meto en la aplicación y veo que hicieron pagos como transferencias. Ahí tengo todos los movimientos. Tuve que llamar al banco, ya lo reporté. Tengo que ir a una sucursal para checar el tema. Amigos, me vaciaron mi cuenta. No les voy a decir ni cuánto me sacaron, pero hijos de…”, manifestó preocupada.

La famosa contó que hicieron pagos de 20 mil, ocho mil y 10 mil pesos en diferentes lugares, aunque comenzaron sacando 300. Comentó que tiene miedo de que el banco no la ayude. Además, sobre el modus operandi que pudieron seguir los delincuentes, reveló que platicó con su hija al respecto, y la joven de 16 años recordó que una vez que sacó el dinero, una mujer y un hombre le dijeron que tenía que regresar al cajero porque había dejado su sesión abierta y tenía que cerrarla.

“La engañaron. Esta gente pasada de lanza que no tiene madre. Mi niña sin querer regresa, le dijeron que tenía que poner algo y le clonaron la tarjeta. Me da tristeza”, añadió. “Tengan cuidado en el cajero de Félix Cuevas. Porque está enfrente de las cajas y no puedo creer que hagan algo así de rápido si no están coludidos con la gente de ahí. Se me hace muy sospechoso. Voy a ir al Walmart”.