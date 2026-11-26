Aunque la “Bebeshita” salió de La Granja VIP, ingresó nuevamente al reality para hablar con Kevyn “Bicolor” Contreras, con quien sostuvo una relación en el programa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que dejó atónito al concursante: “Te veo en nueve meses”.

A lo largo de la temporada, Daniela Alexis y Kevyn tuvieron un noviazgo atropellado, debido a la falta de reciprocidad; él era desatento y, además, llegó a perjudicarla en la competencia, nominándola o “echándole tierra”, en una de las dinámicas que se realiza semana a semana.

Una historia sin fin

Aunque la falta de entendimiento los orilló a terminar con su vínculo, volvían a darse una oportunidad y, así, cíclicamente, en varias ocasiones, lo que llevó al hartazgo a los seguidores de ambos que, en comentarios, señalaban que ya no querían verlos juntos.

Lo que llamó la atención, acerca de su noviazgo, es que, como abiertamente lo han aceptado, sostenían relaciones sexuales en los espacios en donde las cámaras no podían captarlos, motivo por el cual, cuando “Bebeshita” sugirió que, en nueve meses, tenía que volver a ver a Kevyn, este no supo si se trataba de una broma o de un hecho real. “No es verdad, no es verdad. Bueno, no sé, pero ¿por qué así?”, respondió él.

La incógnita persiste, mientras que, en redes sociales, fans del programa reprueban el comportamiento de “Bebeshita”, pues piensan que la joven solamente trató de angustiar a “Bicolor”, en venganza por la desazón que vivió mientras estaban juntos.