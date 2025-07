La Bebeshita y su “colágeno”

Daniela Alexis, “La Bebeshita”, volvió a caer en el amor, pero esta vez con un joven de 20 años. Se trata de Lucca Bienati, un futbolista que conquistó su corazón (y sus redes sociales) tras volverse viral en Tiktok. “Lo vi, me pareció lindo, le di ‘like’ y él me escribió ‘hay que salir’”, contó la influencer.

La pareja fue vista recientemente muy cariñosa, y ella no oculta lo feliz que está: “Lo que más me gusta es que es divertido y está chiquito. Me agarra el rollo rápido. Y como es muy alto, puedo usar tacones sin problema”.

Lucca, por su parte, no se intimida por la diferencia de edades. “Siempre he salido con mujeres mayores. Me gusta mucho su cuerpo, tenemos un trato muy padre”, dijo sin rodeos la joven promesa que ahora juega en Los Saraperos. Y es que “La Bebeshita” le lleva 14 años.

Este nuevo amor llega tras una relación fallida que Daniela mantuvo en secreto: “Salía con un músico, pero él me pidió no hacerlo público porque estaba en proceso de separación. Yo no quería ser una Ángela Aguilar… me iban a quemar”, expresó.