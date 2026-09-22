La “Bichota” también se llama Carolina

Karol G quería seguir durmiendo. La verdad es que se moría de sueño, pero tenía que levantarse para hablar con unos 15 periodistas de distintos países, entre ellos de Italia, Francia, Brasil y México.
Unas horas antes había sorprendido a 80 mil personas en el estadio MetLife con dos horas de intensas coreografías al ritmo de reggaetón, salsa, bachata y funk. Cantó desde baladas de tecnopop hasta rancheras, pasando por merengue, cumbia y trap. Y esa misma noche debía ofrecer su segundo concierto. “Lo primero que le escribí a mi hermana en WhatsApp fue: ‘Quiero seguir durmiendo’. Siento que quiero dormir como una semana entera”, reconoce.
Aun así, se le ve enterísima y sonriente, sin estragos de la noche anterior. Y no es que finja, es solo que se ha habituado a dejar un poco de lado esas emociones tan propias de Carolina Giraldo, su yo real, desde que su carrera despegó de la mano de su alter ego, la “Bichota”.
El nacimiento de una estrella
El personaje nació en 2020, con la canción del mismo nombre. Karol tomó una palabra del lenguaje urbano puertorriqueño y le dio un sentido propio, el de una mujer segura de sí misma, que sabe lo que quiere y lucha por conseguirlo. “Cuando creé el personaje, lo hacía desde una coraza para protegerme y para no dejarle ver al mundo lo que me pasaba. Me puse esa coraza ahí: ‘Nadie me va a ver triste, ni me van a ver aburrida, ni me van a ver pasándola mal’”, recuerda.
Pero el personaje creció y Carolina cambió todo este tiempo. No es tanto que le conflictúe tener sueño o pasar frío en el escenario (hay un acto en el que termina empapada y debe cuidar no caerse). Están también las pérdidas, las rupturas e incluso el acoso, p oblemas que la “Bichota”, en su faceta anterior, enfrentaba con baile. “Hoy me siento mucho más ‘Bichota’ que nunca, pero por razones diferentes. No me da pena mostrarle al mundo cuando no estoy bien, cuando estoy muy bien, cuando estoy pasando por situaciones”, acepta.
Ser invencible pesa
Carolina reconoce que no siempre llega al escenario con las ganas que muestra la “Bichota”. Hay días en los que las dificultades personales la acompañan hasta minutos antes de que comience el espectáculo. “He tenido días que estoy en el ‘backstage’ llorando, a punto de salir, sin ganas de nada. Yo piso el escenario y después de dos canciones yo estoy como nueva”, dice.
Es un proceso de sanación en dos vías: así como sus fans la animan a dejar atrás un mal día, ella busca hacer lo mismo por ellos. “Siempre le digo a Dios: ‘Diosito, si estas personas tienen la capacidad y el poder de hacer que a mí cualquier cosa se me olvide y se me quite, dame la capacidad y el poder de hacer que lo que estas personas traigan aquí se les vaya”. “Pon las palabras correctas en mi boca. Hazme mirar a la persona que tenga que mirar. Hazme leer el letrero que tenga que leer’”.
La noche anterior, en el MetLife, la cantante bajó del escenario un cartel que decía “Karol, tu música me salvó”. Entre las muchas historias que recibe, recuerda la de una seguidora que se atrevió a cumplir un sueño que tenía desde niña. “Me mandó fotos de cuando montaba bicicleta, luego cuando tomó por primera vez su moto y ahora está compitiendo. Cuando empezó a ver mi proceso, ella dijo: ‘En mi casa no me permitían hacer esto’”, cuenta emocionada.
Esas confesiones la animaron a hablar de sus inseguridades en No me arrepiento de sentir tanto, disco que lanzó en agosto. Es tan Carolina que temió mostrárselo a su equipo y lo lanzó sin estrategia. “Le dije a mi gente: ‘Voy a sacarlo en dos semanas’. ‘¿Cómo? Estamos en medio de un tour, la gente se va a confundir’”, recuerda divertida.
Carolina conoció Nueva York antes de que Karol G diera conferencias y la “Bichota” llenara el MetLife. Aquí vivió con su tía, todavía insegura sobre su futuro. “¿Qué le diría a esa Carolina? Sigo hablando con ella… Que resista. Que resista y aguante porque hace lo que quiere”.
¿Y al personaje de la “Bichota”?
“Lo tengo que limar un poquito, ¿me entiendes? A veces hay que guardarlo para sacar verdaderamente los matices de lo que soy. Pero soy la ‘Bichota’ forever… ‘¡Bichota’ forever!”