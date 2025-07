La bitácora del duelo compartido

Un evento devastador motiva el libro Fauce, de la escritora mexicana Tania Tagle (1986): un hombre menor de 40 años decide acabar con su vida sin previo aviso ni nota de despedida; además, deja atrás a un hijo de siete años, a quien su madre debe explicarle lo sucedido.

Publicado por Lumen, este título híbrido, mezcla de elegía, carta de amor, diario de duelo y bitácora de crianza, que ofrece “una perspectiva multifacética sobre la pérdida y la recuperación”, es una historia personal que la cuentista y ensayista vivió hace tres años.

“Casi es un libro por encargo. Mi propio hijo me pidió que lo escribiera un día que estábamos viendo fotos viejas. No se acordaba de las cosas, de los lugares, y me sugirió que le narrara la historia para que no la olvidara”, comenta en entrevista.

Cuando una pareja está criando y una de las dos personas muere, la otra se queda con la responsabilidad de guardar la memoria de la infancia y las primeras veces del hijo que tienen en común.

“La idea era contarle a mi hijo su historia. Y ahí es cuando comienzan las preguntas de los inicios y los finales, de dónde comienza y termina en realidad las cosas. Y descubrí que la muerte es sólo un pasaje, un umbral, pero la historia no termina ni comienza ahí”, agrega desde su casa en Oaxaca.

La también editora y gestora cultural señala que Fauce “es la bitácora de un duelo compartido y cómo lo vamos viviendo a la par, pero al mismo tiempo cada uno lo transita a su manera. Es la historia de cómo nos vamos acompañando”.

Dice que decidió hablarle a su hijo no solo de la muerte, sino también de la vida y la alegría como forma de resistencia. “Siento la responsabilidad de transmitir pasión por la vida, a pesar de las circunstancias terribles que ha atravesado nuestra familia. No dejar que gane la tristeza y la muerte.

También es una mirada poliédrica de la recuperación. Aprendí cómo las emociones durante el duelo transitan, pero vuelven. Es como el oleaje o una espiral. No es lineal. La emoción no se va del todo”, añade.

La autora de Germinal y Jardines errantes explica el título del libro. “Los duelos te exigen atravesar un umbral. Cuando lo atraviesas, tu vida no vuelve a ser la misma. Fauce, el hocico de una fiera, también es un umbral, un espacio de tránsito donde no te puedes quedar. Eso es el duelo”, refiere.

Adelanta que escribe un libro de ensayos sobre “las familias ensambladas, reconstituidas, las familias de hoy”. Fauce se presenta en la librería Rosario Castellanos del Centro Cultural Bella Época. (avenida Tamaulipas 202, Hipódromo, Cuauhtémoc, Ciudad de México).