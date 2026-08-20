La "Bruxería" llega a Tuxtla Gutiérrez

Uno de los hijos pródigos de Chiapas, Pollo Bruxo, regresará a Chiapas con una nueva gira para presentar Bruxería, su nuevo disco, y contempla visitar once ciudades de diferentes estados del país.

Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas serán sedes de sus próximas presentaciones, los día 21 y 22 de agosto.

Casa Palmas será el recinto encargado de la presentación en la capital chiapaneca y tendrá como artistas invitados a Lollifruit (Tuxtla) y Pony York (SCLC). El acceso tendrá un costo de 150 pesos en preventa y 200 pesos el día del evento. También podrás adquirir el vinilo o participar en un meet and greet por un precio especial.

En San Cristóbal podrás verlos en El Paliacate, junto a Lollifruit, Avistamiento de Aves y El Viaje de Medianoche.

Banda

Este proyecto chiapaneco inició en 2018 como una propuesta audiovisual que relataba las aventuras de Pollo y sus amigos en medio de la música, la fiesta y los alucinógenos.

La producción proyectó la creación de una banda que fundaría la disquera y productora Mundo Inmundo Records, que se transformaría en LaPeste Studio.

Algunos los catalogan como rock psicodélico, dream pop, shoegaze y punk; sin embargo, se recomienda escuchar la propuesta en vivo.