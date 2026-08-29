La caída del Tri se hace película

A un más de un mes de que la selección mexicana de Futbol no pudo pasar la etapa de octavos de final en la Copa del Mundo de Futbol, se está realizando un documental que explicará los motivos de por qué el combinado nacional jamás será campeón del torneo.

El exfutbolista y seleccionado Marco Fabián, quien también jugó en Alemania, y los actores Oswaldo Zárate y Yankel Stevan se han unido para una película que ya cuenta con entrevistas a exdirectivos y deportistas como el delantero Oribe Peralta.

El sueño que nos une, título del proyecto, abordará problemas como la falta de ascenso y descenso en la liga mexicana de Futbol, el alto costo de los jugadores mexicanos cuando son pretendidos por un club extranjero y otras cosas de las cuales se reservan detalles.

“Habla de por qué México no gana el mundial, de todo, de qué hay detrás de la mafia del Futbol. En la Federación Mexicana nos sacaron, no quisieron dar entrevistas, la secretaría de Mikel (Arreola, directivo) nos sacó, pero sí entrevistamos a gente de antes, que salen oscuros para no saber su identidad”, adelanta Yankel.

Colaboración

Los actores tuvieron la idea y se acercaron con Fabián, quien actualmente tiene un equipo en Andorra y que ha apoyado con los contactos necesarios para obtener material.

Sergio Sánchez es el director del largometraje, cuyo rodaje inició desde la pasada Copa del Mundo, pues se tomaron aspectos del ambiente que generaban los partidos.

Sensaciones

“Estuvimos entre el Ángel (de la Independencia), en Garibaldi, en el centro, en el Zócalo y entrevistamos a la gente y ver el ‘sí se podía’ y todo ese rollo”, comenta Zárate. “En el guión original estaba ya que solo jugaría cinco partidos, entonces se tomaron los tres partidos clasificatorios, luego contra Ecuador e Inglaterra, no es que fuera una profecía, pero sabíamos que el quinto partido sería contra alguien muy duro”, expresó.

La idea es estrenar este mismo año el documental o inicios del siguiente. El tema psicológico en los jugadores también será tocado. “Esto que de pronto un futbolista mexicano cueste 10 millones de dólares, pues (los equipos) voltean a Argentina y se llevan tres o cuatro, son cosas que pasan y hay que mostrarlo. Por qué Marco se lleva a 10 mexicanos y los demás no”, dice Zárate.

Desde el Mundial 1994 la selección mexicana no ha logrado pasar de octavos de final: en esa competencia fue derrotada por Bulgaria en penales; cuatro años después por Alemania y en 2002 por EE. UU. En 2006 y 2010, el verdugo fue Argentina, mientras que en 2014, Holanda y en 2018, por Brasil. En 2022 no pasó de la fase de grupos.