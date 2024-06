Regina Bárcenas (Silvia Navarro) y Alonso San Román (Rafael Sánchez-Navarro) llevan más de dos décadas casados. Ella es senadora y él, gobernador de la ciudad más importante de México. Mientras que ella es una mujer empecinada en hacer política para el pueblo, y en particular para aquellos que más necesidades tienen, él es un político corrupto, obsesionado únicamente con ser presidente de México.

Militantes del mismo partido, la personalidad y capacidad de liderazgo de Regina comienza a generar una marcada rivalidad con su marido cuando los líderes del partido la tientan para convertirse en candidata a la presidencia. Los problemas en el matrimonio crecen cuando al Senado llega Gerardo Martínez (Víctor González), que se convierte en el líder de la oposición en la cámara y con quien Regina mantuvo una relación en su época universitaria.

La personalidad y las ideas de Gerardo, muy afines a las de Regina, hacen que ambos reanuden su relación, justo en el momento en el que Regina anuncia su intención de concurrir a las elecciones a la presidencia de México, con nuevo partido, MAS (Mujeres en Acción Solidaria) que funda tras abandonar el PRN, la formación de su marido, tras descubrir la corrupción y las malas mañas que reinan en ella.

Contará en su aventura hacia la presidencia con el apoyo de Gerardo, también candidato, por el partido opositor, pero no con el de Alonso, su principal rival en los comicios. Regina deberá sacar adelante su candidatura en un mundo, el de la política, en el que las mujeres han permanecido relegadas en un segundo plano y en el que abundan negocios turbios y personas dañinas, algunas muy cerca de ella.

La candidata fue la gran ganadora en la edicio´n 35 de los premios TVyNovelas al obtener ocho reconocimientos: mejor telenovela, mejor villano (Juan Carlos Barreto); mejor actriz estelar (Susana Gonza´lez); mejor primera actriz (Helena Rojo), mejor guio´n, mejor director de ca´maras, mejor director de escena y mejor reparto.

Trama

La telenovela lleva por subtítulo “El juego del poder”, el cual resume muy bien, a grandes rasgos, lo que es la historia, con el poder como un elemento presente, de una u otra forma, en todas las tramas.

Televisa buscaba un producto diferente, que tocase temas que habitualmente no se abordan en el género, y en ese sentido, La candidata cumple. Es una telenovela en la que se habla abiertamente de política y de las malas prácticas tan habituales en política (sobornos, colocaciones y adjudicaciones a dedo, financiaciones ilegales...).

Sus tramas se ven salpicadas de grandes dosis de realismo, con temas, dolorosos, pero presentes en nuestro día a día, como el consumo de drogas, las redes de prostitución y trata de blancas, la violencia de género o el narcotráfico y su doble cara. Se habla de sexo sin reparos y se incluyen varios personajes homosexuales. Precisamente, sin dejar el sexo, hay escenas muy explícitas que sorprenden por ser algo producido bajo el manto conservador de Televisa, que parece que poco a poco va deshaciéndose.

Esta telenovela es un avance muy interesante en ese nuevo camino que se está queriendo abrir desde hace unos años, con propuestas diferentes en cuanto a contenido, temas y formas. Eso en cuanto a los temas. Yendo ya a las tramas propiamente dichas, quienes se encargaron de escribirla tuvieron muy claro el punto de partida y el de destino, pero no lo que va entre ellos. O eso, o todo estaba muy planificado y tuvieron que hacer cambios sobre la marcha, por temas de empresa, de audiencia o de lo que fuese. Es así.

Los diez primeros capítulos y los cinco últimos se ven preparados a conciencia. Lo que va entre estos parece escrito o reescrito un poco sobre la marcha.

Personajes

Silvia Navarro como Regina Bárcenas

Navarro encabeza un elenco potente, una de las principales bazas de la historia. Ha sacado sin problemas, con mucha naturalidad, a Regina y se la ve muy implicada con el personaje y con todo por lo que la pobre senadora pasa a lo largo de la historia. Es un personaje distinto a lo que había hecho en el género, pensado para transmitir al público la imagen de que las mujeres son tan o más válidas que los hombres en la política y pensado para destacar la independencia de la mujer moderna.

Víctor González como Gerardo Martínez

La versión masculina de Regina, aunque divorciado. Gerardo y Regina son almas gemelas. Víctor ha hecho un muy buen trabajo, también con mucha naturalidad. Se nota que conocía a Silvia y que hay buena relación entre ellos, ya que tienen escenas en las que muestran una gran complicidad.

Rafael Sánchez-Navarro como Alonso

El marido de Regina. No es solo eso, es su antítesis, en el plano político y en el personal. No es un villano al uso, de hecho, para mí no es ni un villano. Es un tipo normal y corriente, con el poder subido a la cabeza y la libido disparada, lo que le lleva a constantes conflictos con Regina, con su hijo y con medio mundo. Sánchez-Navarro es un actorazo y lo vuelve a demostrar en esta ocasión.

Nailea Norvind como Teresa

Teresa es la desequilibrada y ludópata exmujer de Gerardo. Borda el papel, pese a los altibajos emocionales y psicológicos que tiene Teresa a lo largo de la historia y que hacen que sea un personaje duro a la hora de interpretarlo. Teresa demuestra también que Gerardo es un santo, por la paciencia que tiene con ella pese a los problemas que no deja de causarle.

Susana González como Cecilia Aguilar

Regenta un club de alterne hasta que su padre la coloca como jefa de prensa de Alonso, permitiendo así que la mujer dé comienzo a su particular venganza contra su hermanastra Regina. Un personaje duro, trastocado psicológicamente, con el que Susana ha hecho un excelente trabajo, gracias también a sus potentísimas tramas.

En la historia tienen también su peso las familias San Román y Bárcenas

En la primera se encuentran Patricio Castillo, como Omar, y Helena Rojo, como Natalia, los padres de Alonso. Junto a Omar y a Natalia aparecen Marcia (Michelle González) y Magda (Verónica Langer). Marcia es una prostituta que llega a la vida de Omar gracias a un plan muy bien trazado por su consuegro, que acaba dando mucho juego en la historia, con el magnífico trabajo hecho por la actriz.

Magda es la antigua amante de Omar y secretaria de su hijo. Por su parte, José (Fabián Ríos) es uno de los guardaespaldas de Omar, que no duda en desobedecer a su patrón para salvar a Natalia de las palizas que aquel le propina, enamorándose de ella pese a la diferencia de edad. Un personajazo con el que Fabián brilla.